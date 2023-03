Syndrome 81 - Loubards Sensibles Chronique Loubards Sensibles (EP)

Court petit EP de sept minutes et dix secondes, Loubards Sensibles fût l’occasion pour les Bretons de Syndrome 81 de signer fin 2020 un retour par la petite porte avec non pas quelques nouveaux morceaux à se mettre sous la dent mais deux reprises particulièrement inattendues et surprenantes. Car oui, ce n’est pas souvent que l’on voit un groupe de Punk Rock, même français, reprendre du Bernard Lavilliers et du Stephan Eicher…



Sorti sur le label Donnez-Moi Du Feu (Tekken, Sueurs Froides, Marée Noire, MyManMike...), cette modeste contribution des Brestois brille dans un premier temps par son artwork cartoonesque signé Mathieu de Freak City Design (Guérilla Poubelle, Vice Magazine, Le Monde, GQ, ESPN…) et qui d’une certaine manière (le perfecto et le chat y sont certainement pour beaucoup) me rappelle le dessin-animé Lucile, Amour et Rock’n’Roll diffusé à l’époque sur la 5 (sous le nom Embrasse-Moi Lucile) puis dans le Club Dorothée sur TF1. Enfin bon, vous êtes tous probablement trop jeunes pour savoir de quoi je parle alors venons-en aux faits...



Face Loubards : Sur cette première face, Syndrome 81 y reprend à son compte "Traffic", un tube de Nanard datant de 1980 et figurant sur l’album O Gringo. J’ai beau être né la même année, je crois que je n’avais encore jamais entendu ce morceau qui, je dois bien l’avouer, s’avère pourtant fort sympathique. À l’occasion de cette relecture, les Bretons ont opté pour une version Radio Edit rabotée de deux minutes et en ont également profité pour accélérer la cadence histoire de mieux coller à leur identité de vieux Punk désabusés. Résultat des courses, Syndrome 81 livre une version ultra-dynamique au groove particulièrement entêtant (même si la basse n’est pas ici aux avant-postes contrairement à la version originale) et aux refrains mélodiques pour le moins fédérateurs. Certes, le matériau de base possédait déjà toutes ces qualités mais les cinq brestois ont parfaitement su se l’approprier sans pour autant dénaturer le propos de monsieur Lavilliers. Un exercice périlleux sur le papier mais au final extrêmement réussi et réjouissant.



Face Sensibles : Bien moins bad-boy, Stephan Eicher sortait en 1991 son sixième album intitulé Engelberg sur lequel figure notamment "Tu Ne Me Dois Rien" (en compagnie d’autres grands succès comme "Pas d’Ami (Comme Toi)" et "Déjeuner En Paix") qu’a décidé de reprendre ici Syndrome 81. À l’image de leur reprise du titre "Traffic", les Bretons ont choisi de s’approprier cette composition en accélérant (légèrement) la cadence. S’il s’agit à la base d’une ballade électro-acoustique mélancolique et romantique sur laquelle viennent se poser quelques notes d’orgue et de piano, cette itération revue et corrigée y amène notamment une coloration Post-Punk fort sympathique grâce à cette seconde guitare mélodique très inspirée par les années 80 (flagrant sur le début du titre notamment). À la différence de la version proposée à l’époque par le Suisse, cette version de "Tu Ne Me Dois Rien" se montre également bien plus dépouillée ainsi débarrassé de ces notes de claviers et autres arrangements participants à la base à en faire un titre bien plus feutré et poignant. Là encore un choix audacieux de la part de Syndrome 81 mais qui, il faut bien le reconnaitre, s’avère une fois encore particulièrement payant.



Souvent jugés dispensables par une bonne partie du public qui préfère placer ses sous ailleurs, le EP reste pour les groupes qui le souhaitent un bon moyen de s’essayer à des choses nouvelles ou qui sortent quelque peu de l’ordinaire. Avec Loubards Sensibles c’est ce qu’ont choisi de faire les Bretons avec deux reprises étonnantes qui raviront les plus vieux d’entre vous en faisant émerger quelques souvenirs d’une époque que les plus jeunes n’ont pas connue. Ces derniers quant à eux ne manqueront pas de tomber sous le charme de ces deux compositions pour leurs rythmes entrainants, leur groove irrésistible (enfin surtout "Traffic") et leurs mélodies addictives. Bref, un petit EP comme toujours pas forcément indispensable mais qui entre ses deux reprises et son artwork en a pourtant tout l’air...

