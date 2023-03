Ciemra - The Tread Of Darkness Chronique The Tread Of Darkness

Ça fait un bail que la crise du disque a commencé mais pourtant les sorties pleuvent. Bon, c’est sans aucun doute parce que beaucoup de petits labels se montent avant de vite redisparaître et parce que beaucoup de groupes se débrouillent d’eux-mêmes en autoproduction… Par contre, les labels plus gros proposent moins de sorties qu’avant. Et on a l’impression que c’est de pire en pire… Sauf chez l’Italien Avantgarde Music qui commence 2023 sur les chapeaux de roue ! Il tient une moyenne de 3 sorties par mois depuis janvier ! On a eu GRA, HOSTSOL et INHERITS THE VOID en janvier, on a ENISUM, IKARIE (Single) et CIEMRA en février, nous aurons IKARIE (album) DARK SANCTUARY et ABYSMAL GRIEF en mars. Tant mieux, tant mieux, surtout que ces poulains ont tous de beaux arguments musicaux. Pardon ? J’ai descendu le dernier GRA ? Oui, il était décevant, mais il était solide quand même…



Et là, c’est à CIEMRA que je vais m’attaquer, un groupe biélorusse qui présente son premier album. Et le première impression qu’il m’a faite, c’est qu’il était sur le label le plus adapté à sa musique et à son approche. Gros son, grosse assurance, grosse solidité. C’est particulièrement bien fait, très réfléchi, dosé avec talent… C’est presque impressionnant d’ailleurs tellement les idées sont riches et le tout bien mis en place. Beaucoup d’influences semblent avoir marqué les gaillards et ils reproduisent très bien les codes d’un black metal mature et moderne : de l’acoustique, des mélodies, des touches de death, des solos à la limite du progressif, des vocaux diaboliques, des changements de rythme fréquents… Et rien que tous ces éléments, ils se retrouvent dès la première piste. Selon les passages, on se rapprochera d’un SHINING ou encore d’un GAEREA. Vraiment impeccable d’un bout à l’autre pendant 9 compositions et 47 minutes.



Et pourtant je vins casser les couilles avec une note un peu décevante de 7/10 ! Oui, c’est parce que malgré les énormes efforts fournis par le groupe, et leur capacité à composer quelque chose d’efficace et qui ne lasse pas, je n’ai pas trouvé qui ils étaient et ce qui les représentait véritablement. En d’autres termes… je n’ai pas ressenti leur aura et je n’ai pas été embarqué. Je suis en quelque sorte resté « conscient » à chaque écoute. Au lieu de partir dans leur univers, je suis resté posé sur ma chaise, des écouteurs dans les oreilles, à féliciter leurs trouvailles : « Ah, bien les chœurs ici ! Oh, bon break ici !!! ». Encore une fois, c’est un jugement personnel, et il y a fort à parier que d’autres y trouveront bien plus leur compte que moi.

