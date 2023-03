Wolfpath - Wolfpath Chronique Wolfpath

Voici un groupe qui se présente à nous avec son tout premier EP, presque deux ans après sa création. Le groupe s’appelle WOLFPATH, il est polonais et il est principalement tenu par un multi-instrumentiste : Void. Guitariste, bassiste, claviériste mais également chanteur, il n’y a que la batterie qu’il a préféré laisser à son compatriote Marcello Szumowski, connu pour être passé par BESATT et INFERNO et pour avoir récemment intégré la formation grecque ACHERONTAS.



Et j’aime bien voir ce genre d’informations, parce que cela donne généralement une petite idée de ce qu’un nouveau groupe va nous proposer. Et c’est clair que WOLFPATH s’apparente bien à du BESATT, avec ici aussi le mot clé « diabolique ». C’est vraiment le mot qui vient le plus souvent à l’esprit à l’écoute de ces 6 compositions. Le feu est allumé et il se répand à vive allure d’un bout à l’autre des 23 minutes de jeu. Les compositions sont courtes et directes, mais si cela permet d’éviter la lassitude, on reste assez souvent sur sa faim. Le meilleur exemple est sans doute « Return ov the Freezing Void », qui se termine presque subitement au moment où il parvenait à nous faire sautiller et qu’il nous donnait envie d’hurler les paroles en chœur.



Un autre mot qui vient à l’esprit, mais trop rarement, c’est « créativité ». Sauf que ce n’est absolument pas constant, et alors que la plupart des titres restent conventionnels, il y a de soudaines originalités qui déparent presque du reste. Il y a déjà le titre complètement incantatoire « Z popiołów », mais surtout le premier et le dernier titre. « Cursed Moon » met la basse plutôt plus en avant, incorpore des vocaux clairs totalement inattendus et se termine surtout avec des guitares lancées furieusement. Il interpelle à plusieurs reprises et devient au final le morceau le plus impressionnant de tout l’EP. « Wolf » est quant à lui nuancé, avec un rythme moins rentre-dedans mais toujours chaleureux. Il sonne très « allemand » plutôt que « polonais », en partie parce que les guitares semblent plus libérées et que les vocaux sont légèrement plus susurrés.



Au final, WOLFPATH réussit le principal, à savoir donner envie de suivre ce qu’il proposera par la suite. Si la suite prend le chemin de « Cursed Moon », il y aura de quoi se différencier et convaincre le public.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE