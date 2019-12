Appalling - Inverted Realm Chronique Inverted Realm

Redefining Darkness Records est un label à suivre de près, qu'on se le dise. Create a Kill, Angel Morgue, Detherous, Escarnium, Sentient Horror, Wombripper, Graven Maul, Pyre, Crush the Altar, Morbus Grave, on ne compte plus les découvertes et formations de choix plus confirmées dans sa roster. C'est bien simple, dès que la maison de disques de Cleveland sort un nouveau truc, j'écoute attentivement. C'est comme ça que j'ai découvert Appalling.



Parce que jusque-là, ce combo de Richmond, Virginie, m'était inconnu. En même temps, le groupe formé en 2015 n'avait sorti qu'une démo en 2016 et un album en 2017, tous les deux auto-produits et le dernier uniquement au format numérique. Aucun membre ne jouant en plus dans un orchestre davantage connu, il était plutôt difficile de connaître l'existence d'Appalling avant la sortie début mai de ce Inverted Realm, deuxième longue-durée des Américains. Merci donc à Redefining Records d'avoir promu le quintette et de l'avoir décrit de manière si alléchante. Pas sûr en effet que j'aurais fait l'effort d'écouter s'il n'y avait pas eu le nom du label à côté et les influences citées. Le patronyme Appalling ne se montrait en effet pas très engageant, tout comme la peinture de l'artwork malgré de belles couleurs. Et c'eût été bien dommage de passer à côté de ce sacré brûlot !



Imaginez un mélange entre Angelcorpse (Hammer of the Gods) et Absu (Tara) et vous aurez une bonne idée de ce que propose le combo sur son nouvel opus. Une sorte de blackened death metal thrashy bourrin et sombre tout en restant varié et mélodique. Le rythme se fait plutôt rapide dans l'ensemble voire carrément supersonique sur les séquences blastées les plus véloces qui impressionnent par leur vitesse d'exécution, faisant penser aux excellents Cambion ("Hot Coals for Branding" dès le début, "Epileptic Sermon" à 0'40, "Artifact and Vessel" à 2'09, "A Mutilator at Large" à 0'34, démarrage de "Critical Thinking", fin de "Templar"). Jouissif ! Et quand ça joue un peu moins vite ou que ça lève carrément le pied sur quelques breaks mid-tempos bien fichus, c'est bien bonard aussi ("Hot Coals for Branding" à partir de 2'00, "Shameful Kiss" à 1'35, "A Mutilator at Large" à 1'34 sur un riff black metal plus "aéré" et à 3'14 toujours parfumé BM mais plus pour headbanger, "Critical Thinking" à 0'35 puis 2'17 assez gras suivi d'un tremolo black/death savoureux, "Templar" à 2'03 dans une atmosphère menaçante, etc.). Tout ceci se goupille très bien, notamment grâce à un excellent riffing très affûté ainsi qu'un feeling mélodique fort appréciable accompagnant la plupart des riffs, ou même sur quelques solos agréables ("Artifact and Vessel" à 2'40, "Templar" à 2'57 et surtout "A Mutilator at Large" à 2'20 avec une belle progression). Permettant ainsi de garder de l'intérêt tout en restant efficace. Sans oublier la basse qui fait quelques apparitions remarquées ainsi qu'une ambiance bien méchante qui entoure l'œuvre d'une aura sombre et haineuse. Le chanteur n'y est d'ailleurs pas pour rien en participant grandement à la réussite de Inverted Realm par sa voix black/death râpeuse, véhémente et intelligible aux intonations souvent bien appuyées qui crache son venin avec un charisme certain. Vraiment une des forces premières du disque.



Voilà donc ce qui vous attend sur ces sept morceaux pour moins d'une demi-heure de musique. Plutôt court et donc frustrant vu la qualité de la bête. Mais au moins pas de tergiversations, Appalling fonce la plupart du temps dans le tas avec pertes et fracas. Ça démarre d'ailleurs très fort dès le premier morceau orgasmique "Hot Coals for Branding" qui s'ouvre sur un excellent riff rapide bien vénère et des blast-beats frénétiques. La meilleure piste avec "A Mutilator at Large" et "Templar". Soit les titres les plus longs (cinq minutes) quand les autres s'arrêtent bien avant la troisième minute, excepté "Artifact and Vessel". Des morceaux eux aussi convaincants mais qui manquent un poil de développement et finissent de manière un peu trop abrupte (surtout "Shameful Kiss" et "Epileptic Sermon") pour marquer les esprits autant que les autres. "Artifact and Vessel" s'avère même un peu trop plan-plan sur sa première minute avant de décoller enfin (puis de retomber un peu à deux-trois reprises). Des défauts plutôt légers par rapport au gros point noir de Inverted Realm : le son de la batterie. Tout le reste, ça va, mais alors la batterie ... Il est dommage que pour un style aussi brutal le combo ait choisi de léser les percussions avec un son aussi faiblard. Reléguée au fond du mix, la batterie manque singulièrement de puissance et réduit l'impact du propos d'Appalling, en particulier sur les blasts qui sonnent comme des pétards mouillés. Complètement à contre-courant de ce qui se fait aujourd'hui où c'est plutôt la batterie qui prend trop de place. Un juste milieu les gars, c'est possible ?!



Heureusement, après plusieurs écoutes, on finit par s'y faire. C'est pourquoi on ne pénalisera pas le groupe outre-mesure sur ce seul vrai point d'achoppement. C'est toujours mieux qu'un truc synthétique imbuvable à la Vitriol de toute façon. Et puis Appalling a tant de bonnes choses à offrir ! L'intensité jubilatoire, le riffing tranchant, le chant démoniaque, l'atmosphère soufrée, les mélodies pernicieuses, la variété de jeu, Inverted Realm a largement de quoi séduire en dépit de cette production batterie low-cost. Allez, la prochaine fois, vous nous collez au mur avec un son de batterie digne de ce nom, vous vous montrez encore plus intenses et vous tutoierez les sommets. En attendant, on tient déjà ici une des meilleures découvertes de l'année (il est certes difficile de parler de découverte pour un deuxième album mais vu la confidentialité du premier ...). Un groupe prometteur à suivre de près pour ceux qui salivent des oreilles quand on évoque des combos de metal extrême cultes comme Angelcorpse, Absu ou encore Morbid Angel.

