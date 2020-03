Myrkur - Folkesange Chronique Folkesange

Oh bah dis donc, t’as vu la note ? Elle est basse la note hein ! Ah bah oui, c’est quand même un peu normal parce que MYRKUR se dépouille de plus en plus, et s’éloigne encore plus du metal. Ce qui pourrait ne pas être un problème, même sur Thrashocore qui est pourtant destiné à cette grosse branche musicale, mais qui m’en pose un gros parce que ce qui fait désormais la musique de Mme Amalie Bruun m’ennuie au plus haut point.



Les qualités ? Il y en a, il y en a ! Bien sûr qu’il y en a. La pochette est bien choisie. Et la voix est bien entendu divine, d’une beauté pure, avec des effets variés et maîtrisés. Mais non seulement ça ne suffit pas mais en plus je n’arrive pas à m’enlever de la tête ces satanés abruties qui enregistrent des petits bruits dégueulasses sous pretexte que ça relaxe. La musique de MYRKUR est véritablement de l’ASMR. Du folk ? Non, de l’ASMR.



J’en ai entendu apprécier le fait que cette musique les faisaient voyager. Ça se peut, je ne remettrai pas en cause leur sensibilité. Mais dans ce cas-là, ils peuvent aller voyager avec Céline Dion, Suzan Boyle ou encore Nolwen Leroy pour les touches « régionales » et Camille pour les variations vocales. Ou mieux encore, se retourner vers Sissel, une chanteuse norvégienne très connue depuis les années 80 qui jouait aussi beaucoup avec sa voix, et avec des ambiances venues du froid.



Ce que je veux dire, c’est que je ne ressens pas d’attirance plus forte pour MYRKUR que pour un autre artiste. Et ce n’est pas non plus parce que c’est de la belle musique douce. J’ai toujours été fan de SOPOR AETERNUS ou de DARK SANCTUARY par exemple. Mais voilà ces deux groupes par exemple ne sont pas que tranquillité et beauté, mais ils sont forts en sensations, en forces négatives. Quand j’entends ce troisième album de MYRKUR, ces 12 pistes, ces 47 minutes, j’avoue que des paysages se forment devant mes yeux, mais il ne s’y passe rien. Les décors sont plantés, mais les actions y manquent. Et en étant un peu dur, je dirais que cela a un goût trop fade.



Je le dis à nouveau, c’est une question de sensibilité, et là tout me glisse dessus. Aucune envie d’y revenir, aucun pincement au cœur, aucun poil qui se hérisse. C’est beau, c’est tout.

2020 - Relapse Records Folk ASMR notes Chroniqueur : 3 / 10

nouveaute A paraître le 20 Mars 2020

tracklist 01. Ella 02. Fager som en Ros 03. Leaves of Yggdrasil 04. Ramund 05. Tor i Helheim 06. Svea 07. Harpens Kraft 08. Gammelkäring 09. House Carpenter 10. Reiar 11. Gudernes Vilje 12. Vinter

Durée : 46:53

