Les news du 16 Novembre 2020 News Les news du 16 Novembre 2020 Therion - Aggravator » (Lien direct) THERION (Metal Orchestral, Suède) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Leviathan qui sortira le 22 janvier via Nuclear Blast. L'ensemble se découvre ici :



1. The Leaf On The Oak Of Far

2. Tuonela

3. Leviathan

4. Die Wellen Der Zeit

5. Aži Dahāka

6. Eye Of Algol

7. Nocturnal Light

8. Great Marquis Of Hell

9. Psalm Of Retribution

10. El Primer Sol

11. Ten Courts Of Diyu





» (Lien direct) AGGRAVATOR (Thrash, USA) sortira le mois prochain sur Empire Rercords un nouveau EP intitulé Unseen Repulsions. En voici un premier extrait :





