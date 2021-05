»

(Lien direct) VULTURE LORD (Black/Thrash avec des membres et ex-membres de Urgehal, Carpathian Forest, Beastcraft et Endezzma), Norvège) a mis en ligne une "lyric video" pour le morceau "Stillborn Messiah" extrait de son nouvel album Desecration Rite à venir le 20 juin sur Odium Records. On y retrouve des titres composés par feu-Nefas (Urgehal).



Tracklist :



1 Glorification of the Dethronation

2. Bloodbound Militia

3. Stillborn Messiah

4. The Vulture Lord

5. Diabolical Intervention

6. Prepare the Coffin

7. Beneficial Martyrdom

8. Burning the Kingdom of God

9. Perverting the Bible