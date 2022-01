»

(Lien direct) CRAWL BELOW (Post-Metal/Blackened Doom, USA) vient de sortir son nouvel opus Its Ministers on Earth via Lawnmowerjetpack Records. Vous pouvez l'écouter en intégralité sur Bandcamp. Tracklist :



1.The Daemon Damned Season

2. Red Fell The Vapours

3. Summoning Rite

4. Yet Foul From Their Eyes

5. Will Rot The Base Chains

6. O Great Priest

7. And Deep In The Worm