Les news du 9 Juin 2023

KARPATHIAN RELICT (Technical Death Metal, Pologne/Ukraine) sortira son nouvel album Never Be After le 9 septembre sur French MusikÖ_Eye et Metal Exhumator (distribution par Season Of Mist). Tracklist :



The Moth

Bury In The Past

Closed Book

Silent Waters pt I

Silent Waters pt II

Жach

My Anthem

The Masochist

Angelus Apatrida - Shining - Torture Rack - Dripping Decay

