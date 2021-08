Wombripper - Macabre Melodies Chronique Macabre Melodies

Macabre Melodies, illustré par une pochette certes plus stéréotypée que son prédécesseur, mais diablement alléchante.



Petit changement chez la formation, la voilà désormais réduite à un trio suite au départ du guitariste Ivan Markin qui a peut-être voulu se concentrer sur son nouveau projet black metal Passéisme chroniqué en ces pages. Ou pas puisque ses autres membres viennent aussi de Wombripper. Cette perte n'a toutefois pas changé grand chose au son des Slaves qui reprennent la formule à succès de



Et quand on commence à se dire que la bastonnade à outrance risque de nous faire tourner un peu en rond malgré toutes les qualités évoquées, les Russes décident de varier davantage les plaisirs sur la deuxième moitié de l'album après l'interlude "Macabre Void" à base de larsens et de vibrato qui fait penser au démarrage culte de "Raining Blood" de Slayer (on n'attend plus que les fameux coups de toms !). Les morceaux s'allongent un peu, le mid-tempo se montre davantage et l'ambiance devient plus macabre. "Devastation into Waste", qui pointe à cinq minutes, s'ouvre ainsi sur un mid-tempo pesant à l'atmosphère sombre. Un classique du death à la suédoise ! Les deux derniers morceaux, de la même façon que sur Macabre Melodies, qui se termine sur un "Fractures" plus posé de près de huit minutes, explique mieux le choix du titre de l'œuvre et permet d'aérer le propos vindicatif de la formation en composant de façon un peu plus recherchée.



Bon, "recherché", on se comprend hein ! Ce n'est pas de l'avant-garde ou de l'expérimental ! Juste du putain de bon Swedish death metal joué par des Russes doués et foutrement énervés. C'est d'ailleurs ce côté plus brutal que la normale dans le style qui me plait tant chez Wombripper, comme chez Brutally Deceased, autre entité rendant un hommage encore plus musclé à la vieille scène scandinave des années 1990. Skank beats accélérés et blast beats for the win ! Ça et leur sens du riff et de la mélodie plus prononcé que sur le disque précédent. Du groove aussi car mine de rien, ce Macabre Melodies se révèle fort catchy malgré le taux élevé de testostérone. On pourra certes pointer du doigt le manque total d'originalité, quelques séquences plus génériques ou le chant assez irritant à la longue. Je garde également une légère préférence toute personnelle pour Vous en avez un peu ras-le-bol du revival Swedish death metal ? 