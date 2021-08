Alcahest - Promo / Alcahest Chronique Promo / Alcahest (EP)

Est-ce que tu aimes le chant en français ? Je demande parce que c’est un point qui divise les fans français de black metal. Comprendre ce qui est dit en gêne certains, et d’autres trouvent leur langue carrément ridicule. Personnellement, même si j’apprécie beaucoup la langue de Molière dans le black metal depuis SETH, BELENOS et ANOREXIA NERVOSA, je suis finalement comme la majorité, et devrais répondre que finalement ça dépend du chant. Ça ne dépend pas seulement de son timbre, mais aussi du niveau de compréhension qu’il permet, et puis de la thématique qu’il aborde... Oui, bon, ça dépend de beaucoup de choses finalement. Mais ce que je sais, c’est qu’il peut être un énorme plus lorsqu’il est efficace. Ça claque bien quand on a des phrases qui nous ont marqués, et c’est aussi ce qui me fait chavirer pour des titres de SALE FREUX, de PESTE NOIRE ou encore des CHANTS DE NIHIL ou de NIGHT. ou d’ANUS MUNDI, ou de... ou de... ou de beaucoup finalement !



ALCAHEST a fait ce choix de la langue française pour sa toute première sortie, un EP de quatre titres intitulé « Promo ». On se demande si c’était voulu d’ailleurs, et la version digitale se nomme simplement « Alcahest », mais c’est bel et bien le nom qui est proposé sur la tranche du digisleeve : Promo ! Quatre pistes donc et une petite vingtaine de minutes qui ont tapé dans l’oreille du label Drakkar. Ce n’est pas rien, on sait que l’écurie française tenue par Noktu depuis 1994 a une certaine exigence. Mais ce n’est pas vraiment étonnant non plus tant les ambiances proposées peuvent rappeler nos racines « black metal de France ». Pas celles des Légions Noires, mais celles qui sont imbibées de mélodies sombres. Les compositions excellent effectivement dans le black mélodique. Pas symphonique par contre, vraiment mélodique, et ce même si la première minute de « Délivrance » m’a un instant fait croire que j’allais trouver un hommage aux Blessures de l’Âme de SETH. L’influence n’est pas si évidente, mais des ressemblances se manifistent, principalement dans les rythmes exaltés et tourbillonnants croisés avec des riffs prenants.



Mais ce que l’oreille détecte le plus à chaque écoute, ce sont bien ces vocaux dont on parlait au début. Complètement en français, ils ont été volontairement mis en avant. Ce qui crée à la fois la personnalité, et presque la valeur, du projet, mais qui peut aussi rebuter. Cette voix grognarde fait l’effort d’être parfaitement audible, et l’on saisit donc tout ce qu’elle gronde. Et l’on se concentre donc encore plus sur elle. Les instruments se cachent presque derrière elle, et c’est au fil des écoutes qu’on arrive plus à bien tout recoller. Enfin... je précise bien entendu qu’il s’agit d’une sensation personnelle, et que certains ne se concentreront pas autant que moi sur les vocaux dès le début... Mais c’est ainsi, après chaque écoute, ce ne sont pas les mélodies que je garde en mémoire, ce sont des paroles :



« Délivrance... Par omniscience

Accointance, dans la souffrance. »



« Memento Mori !

La mort est une loi

Memento Mori !

A la mort, à la fosse. »



Cet EP montre en tout cas un très beau visage de cette nouvelle formation, et on sent un potentiel fort. Je suis sûr qu’un meilleur mélange est encore possible entre la musique et les vocaux, afin que la symbiose devienne parfaite et fasse de l’entité un groupe encore plus fort !

tracklist 01. Délivrance 02. Charogne 03. Le vide 04. Memento Mori

Durée : 19:48

parution 6 Mai 2021

