Skaur - Reis te Haelvete Chronique Reis te Haelvete

Il y a quand même de sacrés mystères dans le monde. Dans le monde en général, mais dans le monde du black metal en particulier aussi… Et SKAUR fait partie intégrante de ces mystères. D’un point de vue de ses compositions bien sûr, et nous allons en parler un peu plus bas, mais aussi pour des aspects extra-musicaux. Et tout d’abord ce qui me perturbe le plus, c’est le manque d’intérêt suscité par le Norvégien… Il est l’un des plus intéressants de sa génération et toutes ses sorties depuis 10 ans sont magistrales et pourtant la reconnaissance n’est pas vraiment arrivée… L’album de 2011, celui de 2015, l’EP de 2014… Des pépites. Et pourtant non, je ne vois pas les foules se jeter sur eux… Pourquoi ? Même visuellement le groupe porté par Normann depuis 2003 assure, avec des tableaux bien choisis en guise de pochettes !



Autre mystère non résolu, la sortie de ce troisième album. Reis te Haelvete a été annoncé pour mars 2021 chez Darker than Black Records et il n’est jamais sorti… Des sites comme Metal-Archives continuent même de noter cette date alors qu’en fait, sans qu’aucune annonce explicative ne soit proposée, c’est de longs mois après, en janvier 2022, que le nouvel opus a enfin vu le jour ! Et à nouveau dans une indifférence assez honteuse. C’est grâce à l’une de mes distros habituelles qui en avait rentré un exemplaire que j’ai pu me rendre compte qu’enfin l’une de mes formations favorites était véritablement de retour !



Mystères, mystères… Et avec ce troisième album, il y a un autre mystère qui saute aux yeux. C’est la pochette. Nouvelle orientation et abandon des tableaux pour la tête assez inexpressive du leader du groupe. Très particulière, très originale. Je regrette que la tradition ne soit pas respectée avec le concept qui prévalait jusqu’à maintenant, mais je ne peux pas dire que je n’aime pas ce visuel. Il y a de la personnalité et une certaine aura qui s’en dégagent…



Et musicalement aussi, le mystère est là, mais c’est le même que sur les opus précédents. La formule n’a pas changé, et c’est bien le principal. 6 compositions nous attendent, avec des durées allant de « longues » à « très longues ». « Reis te Haelvete » fait 6 minutes, « Nordland og ed » en fait presque 12. Et comme d’habitude, elles sont étranges, avec des mélodies infernales, mais malmenées de bout en bout. Le compositeur apporte des envolées qui freinent subitement, puis repartent comme s’il y avait eu un faux départ. Ou un faux-faux départ. Ou alors un départ tonitruant… Enfin, un rythme anormal en fait… L’impression qui s’en dégage est assez particulière car cela ressemble à une course folle engagée par un boiteux. Mais un boiteux qui cavale vite. Parfois il arrive même à aller tout droit quelques mètres et à surprendre tout le monde. Puis tout à coup il manque de se casser la gueule, dans des gestes qui semblent même volontaires ! Et parfois il en fait encore plus à sa tête en décidant de marcher un peu. Même pas d’un pas fatigué, juste comme ça, parce qu’il a trouvé des jonquilles sur le bord de la route… C’est assez fou un album de SKAUR pour tous ces rythmes qui se mélangent dans un apparent chaos. Et les vocaux agissent de la même manière : ils accélèrent, ils freinent, ils ne respectent pas le rythme naturel de la composition... Et c’est pourtant ça qui est mystérieux, mais génial. Tout comme le toussotement ajouté sur un passage... Car sincèrement, qui se dit : « Je vais tousser sur le morceau ! » ? Quelqu’un d’inconscient ou de très confiant !



Donc encore une fois, SKAUR m’a défoncé avec son nouvel album. Encore une fois j’ai pensé à TAAKE version déglingué. Encore une fois je vais l’écouter encore et encore. C’est excellent.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2022 - Darker Than Black Black Metal Mélodique notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Skaur

Black Metal Mélodique - 2003 - Norvège

écoutez Nordland og ned

tracklist 01. Reis te Haelvete 02. Ved noed foelger doed 03. Nattsangen 04. Himmelild 05. Nordland og ned 06. Stjerna

Durée : 50:52

parution 21 Janvier 2022

voir aussi Skaur

Farvel

2015 - Darker Than Black

Essayez aussi Equilibrium

Turis Fratyr

2005 - Black Attakk Crimson Moonlight

The Covenant Progress

2003 - Rivel Records Unanimated

Ancient God Of Evil

1995 - No Fashion Records Dodsferd

Wastes of Life

2015 - Moribund Records Naumachia

Wrathorn

2005 - Empire Records