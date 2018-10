Cerebral Rot - Cessation Of Life Chronique Cessation Of Life (Démo)

Derrière cette citation qui décidément en jette et impressionne (bah ouais, c’est du latin bitch !) se cache une expression du quotidien utilisée bien souvent pour faire preuve de diplomatie face à des gens aux goûts quelque peu discutables (tous ceux qui par exemple apprécient les derniers albums de Metallica ou bien encore le Mumble Rap). Et si justement cette notion de goût et plus particulièrement de bon goût est toute relative, une chose est sûre : pour espérer tirer son épingle du jeu lorsque l’on est un petit groupe que personne ne connaît, autant miser un peu plus d’argent sur l’artwork histoire d’attirer dans un premier temps tous les regards. C’est probablement ce qu’on dû se dire les quatre garçons de Cerebral Rot à la vue de cet artwork un brin souillon mais terriblement attirant pour n’importe quel amateur de Death Metal putride et caverneux.



Originaire de Seattle, Cerebral Rot se forme en 2016 autour de quelques musiciens déjà impliqués dans d’autres petits projets dignes d’intérêt (Cauterized, Fetid, Crurifragium...). Après deux années passés à rôder ses compositions dans un garage poussiéreux ou un sous-sol humide, le groupe accélère enfin le mouvement puisqu’il sort à la fin du mois de juin de cette année sa première démo intitulée Cessation Of Life. Le seul problème, malgré la facilité avec laquelle les informations circulent sur Internet, c’est que celle-ci n’est pressée qu’à vingt exemplaires. Heureusement, deux mois plus tard, Extremely Rotten Productions décide d’en tirer quelques exemplaires supplémentaires tout en sollicitant un certain Yuri Kahan afin de réaliser un nouvel artwork (celui à votre droite). Un enthousiasme partagé par le label Parasitic Records qui se charge quant à lui de la version vinyle.



Deux titres par face pour une durée totale de quinze minutes et quarante-six secondes… Voilà une entrée en matière quelque peu expéditive mais qui devrait tout de même intéresser les amateurs de Death Metal faisandé et crasseux qui lisent nos colonnes.

Sans autre ambition particulière que celle de produire un Death Metal de qualité, attaché à respecter certains des codes en vigueur dans le milieu depuis maintenant plus de trente ans (notamment ceux de la scène US), Cerebral Rot n’entend pas bouleverser les fondements de l’underground avec sa première démo mais simplement apporter sa pierre à l’édifice en marchant dans les pas d’autres formations telles qu’Undergang (dans sa version la plus aboutie), Disma (à l’époque de sa première démo) ou Tomb Mold pour n’en citer que quelques-uns. Si l’originalité n’est donc pas le point fort de Cerebral Rot, ce dont ne manque pas le groupe américain, c’est bien de groove et d’efficacité. Il faut dire que le format relativement court des compositions (quatre minutes en moyenne) permet à la formation de Seattle de se concentrer sur l’essentiel. On appréciera ainsi les nombreux changements de rythmes qu’opère Cerebral Rot tout au long de ces quinze minutes et qui permettent ainsi d’apporter beaucoup de relief à des compositions somme toute assez classiques. Tchouka-tchouka, blast beats, ralentissements lourdingues, mid-tempo et autres séquences au groove assassin (l’un de ses gros points forts du groupe avec ces nombreux moments qui donnent clairement envie de jouer des épaules et de tout fracasser) et accélérations cradingues constituent donc l’essentiel de ces quatre morceaux aux titres particulièrement évocateurs (ma préférence va pour ce "Primordial Soup Of Radioactive Sewage"). Là-dessus viennent se poser quelques solos un brin foutraques, un growl extrêmement profond et relativement monocorde ainsi que quelques gargouillis bien sentis histoire de rajouter un peu de matière dégoulinante à cet ensemble déjà particulièrement bien chargé en la matière.



Si cette première démo n’amène rien de neuf, elle fera néanmoins à n’en point douter plaisir à tous les amateurs de Death Metal putride et dégoulinant. Certes, on repassera pour ce qui est l’originalité mais question efficacité, on peut dire que Cerebral Rot possède absolument tous les arguments pour convaincre : des titres courts et redoutables, des riffs bien gras, des leads et des solos sinistres, un growl d’outre-tombe et un putain de groove im-pa-ra-ble ! Allez là, écoutez-moi ça maintenant, tout de suite !

