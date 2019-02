Black Citadel - Relics Of Forgotten Satanist Wisdom Chronique Relics Of Forgotten Satanist Wisdom (Compil.)

Formation américaine évoluant dans les sphères les plus obscures de l’underground, Black Citadel nourrit comme bien d’autres groupes de la même espèce un goût particulièrement prononcé pour l’anonymat et le mystère. On ne sait donc finalement pas grand-chose au sujet de cette entité si ce n’est qu’elle est donc originaire des Etats-Unis, qu’elle semble être, d’après la photo disponible sur Metal Archives, un one-man band et qu’il se pourrait qu’elle ne soit à ce jour plus d’actualité à en croire cette petite phrase sans équivoque inscrite à l’intérieur de la pochette de cette compilation : "Black Citadel is Dead.".



Intitulée Relics Of Forgotten Satanist Wisdom, cette compilation disponible uniquement en vinyle et en cassette regroupe tout ce qu’a pu sortir Black Citadel depuis sa formation à l’exception cependant du titre « Luciferian Scrolls » qui figure sur un split paru l’année dernière en compagnie du projet canadien Bašmu. Présentés par ordre chronologique, on trouve donc dans un premier temps les deux titres d’un EP éponyme sorti en 2016 auxquels vont venir se succéder ceux de la démo Ancestral Shadows parue la même année puis ceux des splits avec Order Of Darkness et Funeral Altar sortis en 2017. Soit un total de sept titres pour un peu plus de quarante-deux minutes d’un Black Metal particulièrement rudimentaire.



Garant d’un certain esthétisme visuel, musical et idéologique, Black Citadel n’entend pas vous faciliter la tâche. Si vous souhaitez ainsi pénétrer l’univers de cette entité américaine il vous faudra vous accommoder d’une production extrêmement bancale relevant davantage de l’amateurisme qu’autre chose. Grain à tous les étages, saturation extrême, voix lointaine, perdue dans les caves d’HLM qui ont servi de studio d’enregistrement... Bref, tout ce qu’il faut ou presque pour laisser même les plus endurcit sur le pas de la porte. Les choses s’améliorent un peu selon les enregistrements mais dans l’ensemble cela reste bien évidemment assez typique de cette « nouvelle » scène portée par des groupes tels que Black Cilice, Candelabrum, Orgy Of Carrion, Obskuritatem, Lampir et compagnie. Que l’on aime ou pas, cela donne en tout cas un charme particulier à ces quelques enregistrements, leur conférant une aura particulièrement sinistre et malsaine.



A l’image du travail (ou du non-travail diront certains) effectué sur la production, le Black Metal de Black Citadel se montre lui aussi extrêmement primitif. Riffs à trois notes répétés ad-nauseam, petites mélodies perfides perdues dans les méandres d’une production volontairement exécrable, batterie haletante à base de blasts tranquilles ou de tchouka-tchouka hérités de la scène Punk, ralentissement maladifs et voix agonisantes flottant loin, loin derrière… Une recette que les amateurs du genre connaissent bien et qui, de toute façon, ne se destine qu’à eux et à eux seuls. Présentés de la sorte, on pourrait croire que je ne suis pas de ceux qui adhèrent aux propos de Black Citadel et plus généralement à ce genre de groupes mais non, ce n’est pas vrai. J’ai une réelle sympathie ainsi qu’un vif intérêt pour ce type de Black Metal cru et abrasif qui, s’il s’encombre parfois d’une attitude un poil trop élitiste (pressages extrêmement limités, informations distillées au compte-goutte, musique hermétique au possible), réussit à développer des atmosphères particulièrement puissantes proches de ce qui se faisant dans le Black Metal au début des années 90 (sensation de peur, musique glaciale et oppressante, sentiments individualistes et profondément misanthropes).



A priori, il n’y a donc plus rien à attendre de Black Citadel qui, malgré un split paru l’année dernière, semble avoir passé l’arme à gauche depuis déjà un petit moment maintenant. Quoi qu’il en soit, si ce genre de Black Metal ne vous effraie pas et qu’il éveil en vous une certaine excitation par les mystères qui l’entourent, cette production extrêmement cradingue et ces atmosphères de caves humides et sombres, cette compilation ne devrait pas manquer de vous intéresser. Les autres auront de toute façon été découragés depuis bien longtemps face à de tels propos.

2017 - Amor Fati Productions
Black Metal
notes
Chroniqueur : 3.5 / 5

tracklist 01. Laughing Towards Golgotha (04:10) 02. Masking The Chamber (05:47) 03. Ancestral Shadows (07:05) 04. Decaying Apparitions (04:46) 05. Malevolent Hatred Amongst The Storm (05:01) 06. Monstrosity Of Being (08:34) 07. The Moon's Spell (07:28)

Durée : 42:51

parution 4 Juillet 2018

