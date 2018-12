Whoredom Rife - Nid - Hymner Av hat Chronique Nid - Hymner Av hat

Nid - Hymner Av Hat, un deuxième album sorti une fois de plus chez Terratur Possessions. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, le groupe s’est adjoint pour la troisième fois consécutive les services de José Gabriel Alegría Sabogal afin de réaliser l’artwork de cette nouvelle offrande. Bien moins marqué par la religion que son œuvre précédente, le travail du Péruvien met ici l’accent sur les origines vikings des Norvégiens. Un choix qui n’a rien d’anodin puisque cette culture païenne et ses mythes qui l’accompagnent nourrissent très largement l’univers dans lequel évolue Whoredom Rife.



Plus long de treize minutes pour un nombre identique de morceaux, Nid - Hymner Av Hat n’est pas foncièrement différent de son prédécesseur mais semble vouloir prendre davantage le temps. Le temps de faire tourner ses noirs trémolos. Le temps de poser ses mélodies tantôt sombres, tantôt radieuses. Le temps de développer ses atmosphères en clair/obscur. Le temps d’immerger l’auditeur dans son voyage entre mythes nordiques et ce que l’on nomme en français la "voie de la main gauche" ou Left-Hand Path. Bref, le temps de creuser, d’approfondir et d’explorer une recette pourtant déjà largement maîtrisée.



D’ailleurs, rien n’a vraiment changé du côté de Whoredom Rife qui continue de se poser fièrement comme l’un des dignes héritiers d’une certaine tradition norvégienne en proposant un Black Metal racé, épique et diablement accrocheur. Une approche évidement très scolaire qui ne laisse que bien peu de place à la prise de risque et à la nouveauté mais heureusement compensée par une grande qualité générale et surtout une efficacité redoutable. Certes, les morceaux de Nid - Hymner Av Hat sont effectivement un poil plus longs et cette durée de cinquante minutes pourrait même en effrayer certain, cependant le duo norvégien n’a pas cherché ici à atténuer son propos, juste à l’étoffer de séquences peut-être plus mélodiques et/ou introspectives (la conclusion de "Summoning The Ravens", l’introduction et le pont acoustiques de "Where The Shadows Dwell", "Hyllest" et son envoûtante mélodie étirée sur plusieurs minutes, le deuxième tiers bien plus modéré de "New Hate Dawns", la première partie de "Ceremonial Incantation"). Malgré tout et comme je le disais, on demeure ici sur quelque chose de très classique avec notamment ces trémolos froids et menaçant typiques de ce que la Norvège a produit au début des années 90 (Mayhem, Gorgoroth, Emperor...). Des riffs incisifs bien évidemment accompagnés par une batterie ultra volontaire qui, entre blasts et tchouka-tchouka, impose son rythme relativement soutenu et entêtant tout au long de ces cinquante minutes menées l’épée et le bouclier en avant.



Mais ce que les amateurs de Whoredom Rife érigent comme principale qualité du duo norvégien est aussi très certainement sa plus grande faiblesse ou en tout cas ce qui le verra relégué par certains au rang de simple exécutant, aussi efficace soit-il. Car comme Nid - Hymner Av Hat est d’une rigueur ascétique. Un respect des us et coutumes du Black Metal qui classe Whoredom Rife dans la catégorie des groupes efficace mais sans grande originalité. Si ce critère n’est pas une fin en soit, elle peut constituer néanmoins un sérieux point de blocage vis-à-vis des Norvégiens qui, très clairement, n’ont rien inventé et se contentent de reprendre à leur compte une recette imaginée par d’autres il y a de cela près de trente ans. En ce qui me concerne, cette sacro-sainte originalité n’a jamais été un critère d’appréciation, préférant toujours un album certes classique mais bien composé à un disque cherchant coûte que coûte à sortir des sentiers battus quittes à plomber ses compositions par des séquences imbuvables. Voilà pourquoi j’apprécie particulièrement ce Nid - Hymner Av Hat qui marche sans honte dans les pas de ses prédécesseurs.



Quoi qu'il en soit, voilà un album qui, malgré ses petits handicapes, atteste que la scène norvégienne se porte encore très bien (Mare, Whoredom Rife, Misotheist...).

