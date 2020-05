The Black Dahlia Murder - Verminous Chronique Verminous

C’est la coutume. Comme tous les deux ans (à la semaine près) depuis 2003 (déjà..), une offrande death/thrash mélodique hybride de The Black Dahlia Murder (TBDM). Et non… La première fois depuis leur formation que TBDM rallonge l’écart des deux ans entre ses sorties. Six mois de plus, pas foncièrement beaucoup mais des pistes éventuelles : le groupe de Boston aurait-il voulu pour une fois prendre son temps pour peaufiner son neuvième opus ? Trop occupé par ses incessantes tournées ? Ou était-il tout simplement en panne d’inspiration ? Avec près vingt piges de chroniques, les fiches promos arrivent encore à me faire douter. Ils sont forts. C’est le cas ici : « La plus grosse évolution entre deux albums / Morne, coloré, charismatique / Compositions fourmillant d’arrangements » dixit Trevor himself. Avec cette fois un line-up stable, un titre d’album fun (« vermineux » : relatif aux vers intestinaux) un mixage chez Tue Madsen et un artwork tapageur (pompé à la moelle sur Dan Seagrave, le vert comme « originalité ») du stakhanoviste Juanjo Castellano, nous avions le droit de nous enthousiasmer. « Oh ! Le gâteau il a pété ! », l’effet « kloug » a de nouveau frappé.



TBDM nous aura sorti des albums à la qualité en dent de scie depuis 10 ans mais toujours calibrés pour capter notre nuque avec pour ces derniers opus une musique des plus incisives à l’instar du redoutable Verminous ? Un



Batterie monotone (toujours du mal avec son son) mais foutrement véloce d’Alan Cassidy, le seul coup de pied au cul étant donné par Brandon Ellis (Arsis). Le jeune astiqueur de manche prodige arrivé en 2016 aura cette fois été dans tout le process de composition et même derrière la production. Touches heavy disséminées (« How Very Dead ») et soli dantesques sur chaque morceau (« The Wereworm’s Feast » à 1:54) mais surtout des structures et mélodies plus subtils qu’à l’accoutumé (« Removal of the Oaken Stake », « The Wereworm’s Feast »). Finalement assez maigre et pas la révolution prédite… La touche « morne » ? Anecdotique. Un interlude acoustique à la fibre Dissection balancé sur le feu puis le final « Dawn Of Rats » avec les tremoli glacials mais loin d’un « I Will Return ».



