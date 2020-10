In the Mist - Au son des crânes qui se brisent Chronique Au son des crânes qui se brisent

Notre monde, notre société font en sorte de renommer notre « quotidien » en « routine », notre « normalité » en « banalité » et notre « tranquillité » en « ennui ». Ils se plaisent à rabaisser finalement notre vie en essayant de nous faire croire que nous avons besoin de plus, de mieux, ou de nouveau. On crée de l’insuffisance et de l’insatisfaction afin de nous inciter à dépenser plus. Et cela influe également sur les évolutions musicales. Même dans le black metal on a assisté à des surenchères. Certains réclament ainsi une production monstrueuse, et vont penser que tout ce qui sonne vieux est cheap. On le ressent surtout avec les claviers qui étaient utilisés pendant les années 90 et qui sont désormais raillés et comparés à des Bontempi. Mais j’aime ça moi, ce son ! Et ça m’agace qu’on crache dessus et qu’on se demande lorsqu’un groupe actuel y fait appel s’il n’avait pas assez d’argent pour s’acheter du meilleur matériel ! Et même si IN THE MIST n’utilise pas ce clavier, il pourrait très bien essuyer ce genre de critiques.



IN THE MIST est en fait un groupe amoureux d’une autre époque, qu’il a connue, et qui a décidé qu’il n’avait pas à se plier aux exigences superficielles qu’on nous impose. Il a un son bien pourri qui fait penser que tout a été enregistré dans une cave en une seule prise, et rien ne fait croire que son album sort véritablement en 2020 ! « Comment peut-on être aussi amateur à notre époque ? ». Eh bien en le souhaitant ! En restant accroché à des convictions. En se fichant de ce qu’il convient de faire. En étant parfaitement intègre. Et n’allez pas croire qu’en fait non, c’est vraiment qu’il s’agit de petits jeunes perdus qui ont fait avec les moyens du bord, car en fait ces Français se sont réunis en 1994. Tout de suite, tu ne rigoles plus ! tu ne te gausses plus. Et tu comprends mieux. Mais alors pourquoi est-ce qu’on n’en a jamais véritablement entendu parler de ce groupe ? A cause d’une activité très confidentielle à ses débuts, et seulement une demo sortie en K7 en 1996, à 50 exemplaires. Et ensuite le silence, l’hibernation jusqu’en 2014 et un premier album qui contenait de vieux morceaux et d’autres inédits. La machine était relancée, mais sans avoir fait les mises à jour. Elle était relancée pile là où elle s’était arrêtée.



Alors les 7 pistes grésillent de bout en bout avec un black metal sale et méprisant. Des mélodies retentissent en fond, discrètes car secondaires, noyées sous le martellement d’une batterie possédée par une furie dévastatrice et surtout reléguées derrière des vocaux stridents qui viennent gratter de leur lame le cerveau de l’auditeur. Ces vocaux principaux font parfois place à d’autres plus déclamés, eux aussi de manière suffisamment audible pour comprendre que c’est notre langue qui est le plus souvent employé ! Faisons des comparaisons pour que ce soit plus clair : IN THE MIST est réservé aux nostalgiques de KRISTALLNACHT ou encore de SOMBRE CHEMIN ! Les autres ne seront pas intéressés.



Les morceaux marquent suffisamment l’esprit pour donner envie d’y revenir, mais le véritable problème de cet album vient finalement de sa durée. Le morceaux sont courts, et ils ne parviennent à totaliser que 21 misérables minutes ! Bien trop court pour considérer cette sortie comme un album complet, et c’est pourtant ainsi qu’il est proposé. La première piste était en plus déjà présente sur un split de 2016... On reste donc sur sa faim, et c’est ce qui explique la note un peu sévère malgré les ambiances dans lesquelles j’ai réussi à plonger !

2020 - Hidden Marly Production Old Black Metal notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

Old Black Metal - 1994 - France

tracklist 01. Au-delà du songe 02. La forêt des âmes esseulées 03. Que pleure ma nation 04. Ni délivrance ni soumission 05. Celui que l'on ne nomme pas 06. Au son des crânes qui se brisent 07. Outro

Durée : 20:30

parution 28 Mars 2020

