(Lien direct) NOCTEM (Death / Black) a dévoilé le tracklisting de son nouvel album The Black Consecration qui sortira le 1er novembre via Art Gates Records. Un premier extrait sera dévoilé prochainement …



1. The Black Consecration

2. Sulphur

3. Uprising Of The Impenitents

4. Coven

5. All That Now Belongs To The Earth

6. Let That Is Dead Sleep Forever

7. Court Of The Dying Flesh

8. Dichotomy Of Malignancy