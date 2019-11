»

(Lien direct) NORDVARGR (Dark Ambient, Suède) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Daath prévu pour le 21 décembre via Cyclic Law. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Nordvargr - Inner Monarch Awakened

2. The Horsemen Ride Out On Foaming Steeds

3. Tabernakelvisa - The Redeemer And The Secret

4. Death Closes The Gates Of Time And Opens Those Of Eternity

5. Invocation Of The Unseen

6. As King, As Queen - When Kingdom Collide

7. The Light Of The Lord And The Black Sun Behind The Sun

8. Where There Is Word There Is Enlightenment



Daath by NORDVARGR