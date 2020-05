»

(Lien direct) VEKTOR (Progressive Thrash Metal) est de retour et annonce par son Facebook un retour au studio ! Les deux guitaristes David DiSanto et Erik Nelson sont accompagnés de Stephen Coon à la basse et de Mike Ohlson à la batterie. Le groupe est dores et déjà en train de plancher sur un nouvel album, comme on peut le lire dans le communiqué original ci-dessous.



BREAKING NEWS:



After a four year hiatus following the highly regarded album, "Terminal Redux", the two original guitar players, David DiSanto and Erik Nelson, have decided to reform Vektor.



With new talent from Mike Ohlson on drums and Stephen Coon on bass, Vektor is back as strong as ever!



The band currently in the studio working on new material, and are preparing for multiple tours in 2021