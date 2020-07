»

(Lien direct) HEXECUTOR (Thrash, France) aura pour titre Beyond Any Human Conception Of Knowledge et sortira le 25 septembre sur Dying Victims Productions. L'artwork est signé Jon Whiplash (ex-Skelethal). Découvrez ci-dessous un premier extrait avec le titre "Ker Ys" :



01. Buried Alive With Her Silk Dress

02. Ker Ys

03. Eternal Impenitence

04. Tiger Of The Seven Seas

05. Belzebuth's Apocryphal Mark

06. Brecheliant

07. Danse Macabre

08. Krœz Er Vossen