Ape Unit - Filth Chronique Filth

grind powerviolence n’est vraiment pas celle que je maîtrise le mieux et que même si je sais qu’elle regorge de perles, j’ai tendance à rester sur le sommet de l’iceberg, descendant rarement sous la ligne de flottaison. Mais là c’est un peu différent car la formation contient d’anciens membres du monstre brutal death technique. Par conséquent, cela donne une saveur particulière à ce « Filth », je me dis qu’il y a forcément quelque chose de bon à en tirer.



Déjà, pour bien appréhender ces treize compositions, il faut faire fi du passé. Ce disque n’est ni technique, ni foncièrement death même si l’aspect guttural de certains vocaux y renvoie forcément. Non, le quintette revendique plutôt des influences allant de SIEGE en passant par des choses plus surprenantes pour l’amateur d’extrême standard : THE JESUS LIZARD (probablement le groupe qui a le mieux su réinventer le rock au début des années 90 avec un chanteur branque, David Yow et un guitariste, Duane Denison qui fondera plus tard TOMAHAWK avec le père Patton) ou encore ARAB ON RADAR. Et effectivement, il y a un peu de tout cela dans « Filth », à commencer par la fureur d’un powerviolence brutal et débridé, blastant comme un dingue et voguant sur une mer de meuglements aussi divers que variés. Le groupe ajoute à cela une bonne dose de déviances, de dissonances qui, elles, proviennent effectivement davantage de la scène noise rock, le tout formant un ensemble pétri de violence gratuite, parfois désordonnée mais toujours légitime et personnelle.



