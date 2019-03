Arkona - Khram Chronique Khram

BEORN’S HALL le 15 mars, il le sait. Les Italiens de LAETITIA IN HOLOCAUST reviennent le 31 mars après 8 ans d’absence, il le sait. MORK sort son 4ème album le 19 avril, il le sait. Le groupe russe ARKONA n’a rien sorti de neuf depuis 2014 et l’album Vozrozhdenie II. Et puis il a déjà la version originale de 2004, alors il s’en fout, rahahahaha !!! Quoi, il y a aussi eu un nouvel album en 2018 ? En janvier 2018 ? Naaaaan ?! Ah mais si ! bah ça alors… Comment Sakrifiss peut-il être passé au travers ? Sa réputation serait donc surfaite ! Pire, Sakrifiss serait un imposteur ! Mais attendez, il a une excuse. « Le ARKONA russe, c’est pas du black ! ». Tiens, Sakrifiss n’est pas qu’un imposteur, il est aussi un peu con !



Ce qui m’a d’abord surpris sur ce 8ème album des Russes, c’est sa pochette. Le groupe avait toujours manifesté un intérêt poussé pour les couleurs et les belles illustrations, et là il propose pour Khram un noir et blanc perturbant. Si, c’est perturbant. Mais en écoutant les titres, on comprend l’idée. On comprend la logique. ARKONA avait sur certains de ses albums récents un peu trop poussé le côté folk, avec des incrustations de musique traditionnelle un peu trop envolées, et presque festive. Les compositions de 2018 se veulent plus sombres, et aussi plus agressives dans leur ensemble. La légèreté est plus rare et l’on ressent plus un sentiment d’amertume que de mélancolie le long des neuf pistes qui totalisent 74 minutes. C’est un album long, mais qui doit sa durée à l’envie cette fois-ci de laisser traîner les morceaux. 17 minutes pour « Tseluya zhizn' », 12 pour « Rebionok bez imeni ». Entre 8 et 10 pour quatre autres pistes, dont la reprise du morceau « She Wolf » originellement interprété par VEDAN KOLOD. Ce titre a d’ailleurs été totalement revisité, s’étirant sur 8 minutes là où il n’y en avait que 3, et avec des airs metal qui n’existaient pas.



2018 - Napalm Records Folk Black Metal

Folk Black Metal - 2002 - Russie

écoutez Shtorm

tracklist 01. Mantra (Intro) 02. Shtorm 03. Tseluya zhizn' 04. Rebionok bez imeni 05. Khram 06. V pogonie za beloj ten'yu 07. V ladonyah bogov 08. Volchitsa (ВеданЪ КолодЪ cover) 09. Mantra (Outro)

Durée : 74:05

parution 19 Janvier 2018

