Torso - Demonic Vomiting Chronique Demonic Vomiting (Démo)

Parmi les dernières petites trouvailles des labels Me Saco Un Ojo et Dark Descent, on trouve les Finlandais de Torso qui ont sorti en mars dernier leur toute première démo intitulée Demonic Vomiting. D’abord éditée sous forme de cassette par le label anglais, celle-ci aura eu le droit le mois dernier à un traitement CD grâce au label de Colorado Springs.

Formé en 2017 par des anciens membres de Torsofuck (groupe de Slam/Goregrind bien connu des amateurs du genre), on trouve dans les rangs de cette nouvelle entité des membres ou ex-membres de Demigod, Necromonastery, Cumbeast, Torture Killer, Archgoat, Urn, Obscure Burial et même Horna. Autant dire qu’avec un tel pedigree, il y a de quoi être sérieusement intéressé par le contenu de cette courte mise en bouche d’à peine treize minutes.



Avec un logo signé des mains de Steve Crow aka Malevolent Icons (Condemned, Disentomb, Gortuary, Visceral Disgorge…) et un artwork que l’on doit à Mike Majewski dont on a déjà pu « apprécier » le travail « soigné » chez des groupes comme Devourment (dont il fût le chanteur pendant plus de dix ans), Decaying Purity, Defeated Sanity ou Vomit Forth (dont on parlera prochainement), le groupe finlandais laisse entrevoir d’emblée quelques pistes sérieuses quant au contenu de cette première démo.

Sans surprise, le Death Metal proposé par Torso (car oui, c’est bien de cela dont il s’agit ici) n’a rien de propre sur lui. La production, que l’on doit au guitariste Mika Packalen, s’inscrit dans un registre assez proche de ce que l’on peut trouver chez des groupes de la scène de Portland (Cerebral Rot, Autophagy, Fetid, Grave Dust...) ou celle de Copenhague avec notamment les excellents Undergang qui semblent d’ailleurs avoir lancé quelques vocations compte tenu de cette récente résurgence de groupes tous plus sales et putrides les uns que les autres. Car effectivement, si votre truc à vous ce sont les productions modernes, limpides et ultra-triggées (ou aseptisées, comme vous préférez), vous risquez d’être malheureux à l’écoute de ces trois titres où tout dégouline et grésille sans cesse. Ce parti pris, s’il en laissera toujours quelques-uns sur le carreau, concourt surtout à l’instauration d’une atmosphère bien cradingue qui rappelle justement l’univers bien gore de Torsofuck mais aussi et surtout ces productions du début des années 90.



Musicalement, sans être particulièrement sophistiqué ou subtil, le Death Metal de Torso n’est toutefois pas aussi dégueulasse que celui de Torsofuck. Car si ces trois titres ne manquent ni de groove ni d’attaque, les choses sont tout de même moins poussées à l’extrême ou en tout cas ne flirtent pas avec les limites du bon goût comme pouvait le faire Torsofuck qui avait malheureusement la fâcheuse tendance à se vautrer parfois dans le risible, le gênant ou l’anecdotique (ce growl porcin, au secours...). Non, Demonic Vomiting ne prête absolument pas à sourire puisque malgré sa durée relativement limitée, les trois titres proposés par Torso s’imposent sans grande difficulté grâce à une formule qui a largement fait ses preuves. Aussi, on trouve encore pas mal de ce riffing Slam dans les parties les plus lentes proposées par les Finlandais avec notamment ce groove pataud pas très fin mais alors fort sympathique pour qui aime dodeliner de la tête (la première partie de "Demonic Vomiting", "Rotting In Chunks" à 0:42 et 2:20, le début et la fin de "Ejaculate Inside The Carcass"). D’autant plus que les riffs et quelques leads proposés par Torso sont bons, pas forcément remarquables ou quoi que ce soit d’autre mais en tout cas suffisamment efficaces dans ce contexte bien particulier (entre Death Metal à l’ancienne et Slam Death qui se respecte). En contraste à ces quelques passages, Torso propose également (évidemment) des séquences nettement plus salées (enchaînement de blasts et de semi-blasts) qui viennent rompre avec le côté parfois redondant pour ne pas dire limité de ces moments évoqués un peu plus haut. Là-dessus vient se poser le growl baveux de Vesa Suhonen parfaitement taillé pour ce genre de Death Metal avec en prime ces quelques gargouillis et autres petits cris évocateurs.



Si Torso use de ficelles peu subtiles et évolue dans un registre faisant référence à un genre qui, ces dernières années (depuis déjà pas mal d’années), ne me donne pas particulièrement envie (j’ai tendance à trouver la plupart des groupes de Slam Death particulièrement limités dans leur approche avec ces productions en plastique interchangeables, ces artworks en plastiques interchangeables et cette tendance à ne miser que sur des breaks ultra neuneu et autres bass drops...), le groupe finlandais a pour lui de faire les choses avec la passion de l’artisan qui connait et aime ce qu’il fait. En mêlant un Death Metal sombre et blasphématoire à un Slam Death au groove toujours efficace (aussi répétitif soit-il), Torso fait en l’espace de treize minutes forte impression. A voir comment le groupe réussit à susciter l’intérêt sur un album entier mais en l’état les choses se montrent particulièrement encourageantes.

2019 - Dark Descent Records Death Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : (1) 3.75/5

plus d'infos sur Torso

Death Metal - 2017 - Finlande

formats Digital, K7 / 10/03/2019 - Me Saco Un Ojo Records

CD / 08/06/2019 - Dark Descent Records

écoutez Demonic Vomiting

Rotting In Chunks

Ejaculate Inside The Carcass

tracklist 01. Demonic Vomiting (04:28) 02. Rotting In Chunks (03:46) 03. Ejaculate Inside The Carcass (04:38)

Durée : 12:52

line up Vesa Suhonen / Chant

Mikko Friberg / Guitare, Basse

Tuomas Karppinen / Guitare, Batterie

parution 10 Mars 2019

