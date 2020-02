Mörbid Carnage - Glory To Satan Soldiers Chronique Glory To Satan Soldiers (EP)





Toujours mené par les bien nommés Blasphemy et Churchburner, nos Hongrois continuent sur leur lancée, droit devant et tête baissée. Du changement ? Pourquoi faire crétin ? Ce mot ne fait à l’évidence pas parti du dictionnaire des natifs de Szeged. On n’en sera de toute façon pas très étonné et l’artwork ne laissait aucun doute là-dessus, tous les codes de Mörbid Carnage y sont : le logo blackisant, le gros méchant loup, la bière, le cuir, les cartouchières… Vas-y maman balance la popotte ! Et vous vous en doutez bien, musicalement rien n’a bougé d’un iota et finalement c‘est pas plus mal parce que je ne suis pas persuadé que le thrash du combo puisse s’accommoder d’une quelconque dose de quoi que ce soit d’autre. Old school jusqu’au bout des griffes, aussi evil que le laisse supposer Mr Loup, « Glory To Satan Soldiers » est une nouvelle balafre d’un pur thrash vindicatif au riffing tranchant et faisant la part belle aux rythmiques effrénées dans lesquelles quelques séquences mid-tempo bien headbanguantes viendront s’immiscer pour mon plus grand plaisir (le refrain de « Drink Or Die », « Fighting Instinct » à 38’’, « Harpoon Your Head » à 3’27) et l’on percevra toujours un brin de Slayer çà et là (« Fighting Instinct » à 1’, ce passage excellent à 1’11 sur « Harpoon Your Head » ou encore le début chaotique du titre éponyme). Blasphemy quant à lui crache toujours son fiel anti-religion/pro-picole avec cette voix écorchée parfaite, le seul aspect vraiment thrash/black du groupe. Finalement la seule petite pointe d’évolution que l’on pourrait noter sur ce nouvel EP réside dans ces solos qui, s’ils ne vous feront pas tomber la mâchoire, s’avèrent tout de même plus travaillés et mieux maitrisés que précédemment tout en gardant un côté chaotique, faut pas déconner on n’est pas chez Dragonforce ici.



Aucune surprise donc à attendre de ce « Glory To Satan Soldiers » qui trace pleine balle sans se soucier du reste, armé par une production excellente (le son de batterie claque comme il faut, le grain des guitares est délectable). Même si globalement il lui manque peut-être deux ou trois riffs marquants et qu'il ne réinvente absolument rien, ce nouvel EP qui garde ses deux meilleures cartouches pour la fin (les excellentes « Harpoon Your Head » et le titre éponyme) reste plus que recommandable pour tous les fans d’un thrash expéditif, in your face tout en restant accrocheur et qui en tout cas transpire la sincérité par tous ses pores. Soyez-en certains, nos Infernal Thrash Metal Cultists en ont encore sous les crocs, il n’y a plus qu’à espérer rapidement un successeur à Je vous avais parlé pour la dernière fois de Mörbid Carnage il y a (déjà !) sept ans, à l’occasion de la sortie de leur deuxième méfait « Merciless Conquest » . Malgré un successeur qui n’arrive toujours pas et quelques inévitables changements de line-up, nos Hongrois ne sont pour autant pas restés les bras croisés puisqu’ils ont mis bas trois EPs dans l’intervalle : « The Golden Sin » en 2015, « Southland Fist (deux titres) en 2017 et celui qui nous intéresse aujourd’hui il y a un peu plus de deux mois.Toujours mené par les bien nommés Blasphemy et Churchburner, nos Hongrois continuent sur leur lancée, droit devant et tête baissée. Du changement ? Pourquoi faire crétin ? Ce mot ne fait à l’évidence pas parti du dictionnaire des natifs de Szeged. On n’en sera de toute façon pas très étonné et l’artwork ne laissait aucun doute là-dessus, tous les codes de Mörbid Carnage y sont : le logo blackisant, le gros méchant loup, la bière, le cuir, les cartouchières… Vas-y maman balance la popotte ! Et vous vous en doutez bien, musicalement rien n’a bougé d’un iota et finalement c‘est pas plus mal parce que je ne suis pas persuadé que le thrash du combo puisse s’accommoder d’une quelconque dose de quoi que ce soit d’autre. Old school jusqu’au bout des griffes, aussi evil que le laisse supposer Mr Loup, « Glory To Satan Soldiers » est une nouvelle balafre d’un pur thrash vindicatif au riffing tranchant et faisant la part belle aux rythmiques effrénées dans lesquelles quelques séquences mid-tempo bien headbanguantes viendront s’immiscer pour mon plus grand plaisir (le refrain de « Drink Or Die », « Fighting Instinct » à 38’’, « Harpoon Your Head » à 3’27) et l’on percevra toujours un brin de Slayer çà et là (« Fighting Instinct » à 1’, ce passage excellent à 1’11 sur « Harpoon Your Head » ou encore le début chaotique du titre éponyme). Blasphemy quant à lui crache toujours son fiel anti-religion/pro-picole avec cette voix écorchée parfaite, le seul aspect vraiment thrash/black du groupe. Finalement la seule petite pointe d’évolution que l’on pourrait noter sur ce nouvel EP réside dans ces solos qui, s’ils ne vous feront pas tomber la mâchoire, s’avèrent tout de même plus travaillés et mieux maitrisés que précédemment tout en gardant un côté chaotique, faut pas déconner on n’est pas chez Dragonforce ici.Aucune surprise donc à attendre de ce « Glory To Satan Soldiers » qui trace pleine balle sans se soucier du reste, armé par une production excellente (le son de batterie claque comme il faut, le grain des guitares est délectable). Même si globalement il lui manque peut-être deux ou trois riffs marquants et qu'il ne réinvente absolument rien, ce nouvel EP qui garde ses deux meilleures cartouches pour la fin (les excellentes « Harpoon Your Head » et le titre éponyme) reste plus que recommandable pour tous les fans d’un thrash expéditif, in your face tout en restant accrocheur et qui en tout cas transpire la sincérité par tous ses pores. Soyez-en certains, nos Infernal Thrash Metal Cultists en ont encore sous les crocs, il n’y a plus qu’à espérer rapidement un successeur à « Merciless Conquest »

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE