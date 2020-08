Living Gate - Deathlust Chronique Deathlust (EP)

S'il y'a des gens qui s'ennuient et ne savent pas quoi faire de leur vie il y'en a d'autres qui au contraire multiplient les activités annexes pour éviter justement ce genre de problèmes. C'est le cas des membres de LIVING GATE qui bien qu'étant déjà présents dans plusieurs formations prestigieuses et renommées ont trouvé le moyen de créer un nouveau projet bien éloigné cependant des styles où ils ont fait leurs preuves. Car en effet on y retrouve des vieux briscards évoluant notamment dans WIEGEDOOD, OATHBREAKER, AMENRA ou encore YOB, des noms bien loin du Death Metal à l'ancienne pratiqué ici par ce combo aux trois-quarts Belge et un-quart Américain. Pourtant bien que ça ne soit pas leur genre de prédilection à la base les gars arrivent en seulement cinq morceaux à montrer que l’alchimie est au rendez-vous, via une musique bien grasse et particulièrement efficace qui donne l’impression d’avoir été enregistrée live, et comporte déjà nombre de bons points positifs.



Car d’entrée on est saisit par le côté putride qui ressort de « The Delusion Of Consciousness » porté par une rythmique majoritairement lourde qui permet de mettre en avant le boulot vocal de Levy Seynaeve, qui alterne facilement entre growls profonds et cris possédés. Cependant ses camarades de jeu ne sont pas en reste et n’hésitent pas à lâcher les chevaux quand il le faut afin de jouer plus vite et de tabasser comme il faut, offrant ainsi un mélange subtil entre vitesse et lenteur, aidé par l’écriture relativement simple qui accentue cette fluidité fortement présente. Celle-ci va d’ailleurs s’accentuer par la suite, et en premier lieu sur l’excellent « Roped » qui reprend les mêmes choses qu’entendues précédemment tout en y ajoutant un supplément de lourdeur écrasante et en mettant légèrement de côté la brutalité et les rythmiques débridées, sans que cela ne nuise à l’accroche générale du fait de cassures nombreuses qui évitent ainsi un sentiment de monotonie. Ce point n’arrivera d’ailleurs jamais tout au long de ces dix-huit minutes de musique, et ce même quand les mecs décident de proposer quelquechose de plus direct et primal comme avec le très court et expéditif « Deathlust » qui outre une rythmique jouée à fond quasiment sans discontinuer, propose un excellent duel de guitare lead pour finir tout cela dignement. Hormis un court passage au ralenti pour permettre de souffler l’ensemble y est plus radical et confirme que même en étant plus directe la musique du combo reste accrocheuse et goûtue, sentiment que l’on retrouve ensuite sur le varié et remuant « Heaven Ablaze ». Jouant ici sur tous les tableaux ce titre voit surtout l’apparition de passages mid-tempo parfaits pour headbanguer et qui se mélangent aux autres plus expéditifs comme plus écrasants, à l’instar du tout aussi réussi « Living Gate » qui fait office de suite à la compo précédente, tout en y voyant l’ajout d’une outro à la fin où les arpèges apaisants signent la fin des hostilités.



Sans aucune autre prétention que celle de faire passer un bon moment et de continuer à perpétuer une certaine vision du Metal de la mort ce court-format ne révolutionne rien mais fait parfaitement le job avec sérieux et application, ce qui n’est pas étonnant quand on voit le pedigree de chacun des musiciens. Misant sur les différentes rythmiques ceux-ci livrent un premier jet réussi et intéressant, où l’écriture se révèle être agréable et influencée par le son d’outre-Atlantique et de Floride en particulier, ce qui est toujours bon signe. Autant dire que ça n’est pas pour rien que le quatuor (formé il y’a à peine quelques mois) s’est retrouvé signé chez Relapse, toujours en quête de nouveautés au son passéiste (et qui prouve qu’il conserve un certain nez pour amener de jeunes loups dans son écurie). Il ne fait effectivement pas de doutes que la prochaine livraison de la bande va être surveillée avec attention, vu qu’elle a tout ce qu’il faut pour faire parler d’elle plus largement et enrichir un peu plus une scène old-school hyper active et qualitative depuis plusieurs années, preuve de sa vitalité et de son brillant renouveau.

