Sad - Misty Breath of Ancient Forests Chronique Misty Breath of Ancient Forests

Pour que je mette une bonne note, c’est super facile. Il me faut des trémolos et des cris stridents. Rien à foutre qu’il n’y ait pas d’originalité, pour moi, c’est résultat garanti. J’y suis sensible et ça dure depuis très longtemps. Je sais pas comment ça fonctionne mais ça appuie sur mon clitoris musical interne et de mon cul jailli comme d’une fontaine un jus délicieux. Ça fait Pschhhhhhhhhh ! Et avec SAD, ça fait même Pschouuuuuuuuuuu ! Et ça fait 7 albums que ça dure ! Oui, c’est en 2006 que les deux Grecs ont sorti un premier album : Total Nothingness. Bon attention, les premiers albums n’avaient pas vraiment la même formule et étaient plus rèches, mais c’est progressivement que le groupe a trouve un son qui lui convient, des compositions qui le caractérisent. Je pense que c’est le troisième album, Enlightment by Darkness en 2009 qui marque justement le début de ce qu’il ont ensuite stabilisé...



Oui, ça doit être ça. 2009. Les éléments se sont améliorés dès l’album suivant mais déjà on y trouvait les trémolos à profusion et des vocaux arrachés qui doivent laisser de belles lésions à la gorge quand un amateur esssaie de les reproduire. C’est surtout cela qui caractérise SAD.et qui me fait l’aimer. Misty Breath of Ancient Forests ne change rien à l’affaire, même si 4 ans le sépare de Utter Nihil Worship. Composé de 7 pistes qui font en moyenne 8 minutes chacune, il totalise 54 minutes. Le mélange de l’agressivité et de la mélodie passe toujours aussi bien, et les amateurs du style ne devraient pas trop rouspéter. Sauf s’ils attendaient plus d’inspiration. Sauf s’ils espéraient que le groupe parvienne à faire mieux encore que par le passé. Sauf s’ils sont du genre à se lasser d’une musique qui n’évolue pas.



Là est bien le problème de la formation... Il maîtrise son art, mais il n’a plus grand chose à ajouter à ce qu’il a fait avant. On a déjà entendu soit chez lui soit chez d’autres la plupart des riffs, et on sent rapidement les limites de l’album. Quelques passages viennent titiller l’oreille comme la fin de « Misty Breath of Ancient Forest (part II) » grâce aux vocaux qui grognent une dernière fois ou comme l’introduction de « Hellish Ride » et ses cloches d’église qui résonnent dans la brume. Et puis surtout il y a un morceau qui sort du lot, qui s’impose comme un cran au dessus du reste : « Enjoy Your Pettiness ». Sa mélodie est très bien mise en avant et elle résonne dans notre corps, déclenchant un jet encore un peu plus puissant de notre orifice anal.



Ce nouvel album n’est donc pas celui qui m’a le plus touché, mais il contient les éléments nécessaires pour me combler tout de même. Ce qui est certain c’est qu’on retrouve le groupe avec suffisamment de plaisir et qu’il nous permet de prendre notre dose en attendant le suivant...

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE