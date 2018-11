»

(Lien direct) HELLNITE (Thrash Metal) sortira son 1er full-length Midnight Terrors le 12 février via Sliptrick Records. Tracklist:



1. Projection (1:08)

2. Phantom Force (5:50)

3. Spirits Prevail (4:22)

4. Beasts From The Deep (4:56)

5. Thrash of The Living Dead (4:16)

6. Darker Than Black (5:59)

7. Stage On Fire (5:18)

8. The Necromancer (5:52)

9. Midnight Terror (4:11)



Durée totale : 41:56