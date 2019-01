»

(Lien direct) SUPURATION/S.U.P. (Cyber Metal) a dévoilé le tracklisting de son nouvel album Dissymetry qui sortira le 1er mars via Overpowered Records. Il se découvre ci-dessous :



1. Intro Dissymetry

2. The Chasm And Chronograph

3. Sunless Rest

4. Cathedra

5. Tribulation

6. Hypnagogic Hop

7. Excision

8. The Day Of Final Hope

9. Pipedream

10. The Empty Chair