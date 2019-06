»

(Lien direct) SUICIDE SILENCE (Deathcore) vient de dévoiler le tracklisting de sa compilation intitulée Rare Ass Shit qui sortira le 14 juin et contiendra l'intégralité des morceaux de son EP éponyme de 2005 et des versions alternatives tirées du premier album The Cleansing de 2007. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Ending Is The Beginning

2. Swarm

3. About A Plane Crash

4. Distorted Thought Of Addiction

5. Destruction Of A Statue (live)

6. No Pity For A Coward (pre-production demo)

7. A Dead Current (pre-production demo)

8. Girl Of Glass (pre-production demo)

9. Unanswered (pre-production demo)

10. The Price Of Beauty (pre-production demo)

11. Green Monster (pre-production demo)