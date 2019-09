»

(Lien direct) Sounds Like Hell Productions, association spécialisée dans l'organisation de concerts Metal sur Lyon et sa région, ouvre son Club !



Celui-ci est dédié à tous les metalleux de Lyon et de ses alentours, à tous les passionnés de musiques extrêmes, progressives, alternatives, symphoniques…mais toujours rock, à tous ceux qui viennent assidument célébrer leurs groupes préférés en live.



L'accès au Club permet de rejoindre une communauté active de metalleux engagés, d'échanger avec d’autres amateurs du genre et de ne manquer aucune annonce de concerts grâce au groupe Facebook privé Le Club !



Devenir membre du Club en septembre pour 8€ permet de bénéficier du tarif réduit sur tous les concerts produits par Sounds Like Hell Productions jusqu'à la fin de l’année 2019. En début d'année prochaine, il sera possible de renouveler l'adhésion au Club pour 2020.



Au-delà d’un accès à un tarif réduit, grâce à cette contribution, chaque membre du Club devient un spectateur actif de la scène locale, s'engage auprès de Sounds Like Hell Productions dans le développement de sa programmation et soutient la transition écologique de la structure. En effet, depuis 1 an SLH a modifié sa chaîne d’approvisionnement pour la gestion du catering pour les artistes et du bar pour le public, afin de consommer davantage de produits bio, de saison et cultivés localement, dans le respect de l’homme et de la planète. Devenir membre du Club permet ainsi à Sounds Like Hell Productions d'éviter d’avoir recours aux réseaux des supermarchés dont les offres financièrement attrayantes ont un impact lourd sur l’environnement ; et cela fait une sacrée différence compte tenu du nombre de plats préparés chaque année !





La carte de membre du Club 2019 coûte 8€ à partir de septembre et est disponible sur ce lien.



La carte sera envoyée par voie postale et permettra à son titulaire de prendre ses places de concerts à tarif préférentiel sur Yurplan.com.