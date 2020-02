»

(Lien direct) WARBRINGER (Thrash Metal) a annoncé sur Facebook la date de sortie de son prochain album : "Weapons of Tomorrow" sortira le 24 avril 2020 chez Napalm Records.

Cette s'annonce s'accompagne du single "Firepower Kills" et du tracklisting de l'album :

01. Firepower Kills

02. The Black Hand Reaches Out

03. Crushed Beneath The Tracks

04. Defiance Of Fate

05. Unraveling

06. Heart Of Darkness

07. Power Unsurpassed

08. Outer Reaches

09. Notre Dame (King Of Fools)

10. Glorious End