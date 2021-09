»

(Lien direct) ABYSMAL GRIEF (Doom occulte, Italie) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Funeral Cult Of Personality qui sortira le 2 novembre via Sun & Moon Records. L'ensemble se découvre ici :



1. Intro

2. Funeral Cult

3. The Mysteries Below

4. This Graveyard Is Mine

5. Smell Of The Sacristy

6. Reign Of Silence

7. Idolatry Of The Bones

8. The Grim Arbiter