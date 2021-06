Oferwintran - Demo Chronique Demo (Démo)

Avant d’attaquer la chronique du premier album d’Oferwintran paru fin 2019 chez Darker Than Black Records et Worship Tapes, je vous propose de commencer ce nouveau chapitre par la première et unique démo de ce one-man band anglais formé en 2018 quelque par dans la région du North Yorkshire.

Sobrement intitulée Demo, celle-ci est tout d’abord sortie au format cassette chez Darker Than Black fin 2018 avant de profiter il y a tout juste un an d’un modeste pressage CD-R (cinquante exemplaires, pas un de plus) grâce au soutien de Wulfhere Productions, petite structure anglaise rattachée au label Legions Ov Darkness (Nefarious Dusk, The Dying Light, Úlfarr...) et plutôt habituée à ce genre de pressages ultra confidentiels.



Côté chiffres et présentation, cette première livraison compte quatre morceaux pour une durée totale avoisinant les vingt et une minutes. Evidemment, on ne s’étouffera pas avec ça mais Oferwintran a eu la bonne idée de ne pas nous faire perdre notre temps à coups d’introduction, interlude et autre conclusion parfois inutiles et souvent trop longues... Non, rien de tout ça ici, si ce n’est quatre titres d’un Black Metal mélodique de très bonne facture malgré une production pas forcément très engageante.



En effet, c’est là le seul petit bémol de cette première démo même si j’ai toujours trouvé que ce genre de production amenait du caractère et une véritable atmosphère à ce type de Black Metal. Le souci vient ici de cette batterie, notamment lorsque le rythme s’accélère et que celle-ci semble prendre le pas de manière significative sur les autres instruments à tel point qu’elle en finit pas devenir parfois un poil agaçante faute d’excès. Bon, si vous êtes de toute façon un habitué de ces productions déglinguées et complètement à la rue, ce léger désagrément ne sera probablement pour vous qu’un léger point de détail. Si par contre ce n’est pas cas, il y a des chances que vous stoppiez rapidement votre écoute tant celle-ci peut effectivement finir par taper sur le système (et c’est bien évidemment sans compter sur ces guitares qui grésillent ou bien encore ce chant lointain et inintelligible...).



Au-delà de cette production qui effectivement constituera probablement un véritable frein pour certains, le Black Metal d’Oferwintran s’avère de facture classique et brille notamment à travers à ces nombreuses mélodies entêtantes que va proposer Nihtian tout au long de ces vingt et une minutes. Mené essentiellement le couteau entre les dents à coup d’accélérations soutenues mais finalement assez peu variées, cette première démo trouve en effet son salut dans cet apport mélodique essentiel et surtout extrêmement efficace. Outre le fait d’insuffler de la mémorabilité à ces quatre compositions, ces mélodies apportent du relief à l’ensemble et nourrissent également un caractère tantôt épique, notamment lors de ces passages menés pied au plancher (soit le plus clair du temps) comme sur l’entame de "Triumphant War March" et encore un peu plus loin à 1:46 lorsque Nihtian troque ses blasts pour du tchouka-tchouka ou bien sur "Empires Of Old" et "Northern Woods" marqués là encore par des débuts en fanfare tonitruants, tantôt plus sombre et/ou mélancolique lorsqu’à l’inverse la cadence se fait moins soutenue, par exemple sur "Triumphant War March" à 3:34 ou sur "Our Legions Fall", seul titre mid-tempo de l’album qui vient apporter un peu de nuances à ces avalanches de trémolos froids et impitoyables.



Si tout n’est pas parfait sur cette première démo à commencer par cette production et plus spécialement cette batterie parfois un brin agaçante, il faut bien avouer que pour le reste, Nihtian se débrouille ici particulièrement bien malgré la facture extrêmement classique que revêt son Black Metal. On l’a vu, l’apport de ces mélodies entêtantes est évidemment un gros plus car elle amène du caractère à l’ensemble et développe des atmosphères essentielles à l’appréciation d’une musique certes efficace mais qui sans elle se serait probablement révélée un peu creuse...

2018 - Darker Than Black Black Metal notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : (1) 3.5/5 Webzines : -

plus d'infos sur Oferwintran

Black Metal - 2018 - Royaume-Uni

écoutez Triumphant War March

Empires of Old

Our Legions Fall

Northern Woods

tracklist 01. Triumphant War March (06:14) 02. Empires Of Old (05:05) 03. Our Legions Fall (03:49) 04. Northern Woods (05:50)

Durée : 20:58

line up Nihtian / Chant, Guitare, Basse, Batterie

parution 3 Novembre 2018

thrashothèque 1 personne possède cet album

