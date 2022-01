Zxui Moskvha - Bloody Remembrance of the Noble Sun Chronique Bloody Remembrance of the Noble Sun

DARKTHRONE, MAYHEM, HELLHAMMER… c’est de l’anglais. Très vite d’autres tendances étaient de choisir un nom de démon, de monstre, ou alors tiré d’une œuvre de Tolkien. Et puis au fil des années, de plus en plus de formations ont choisi leur langue. Et pas seulement pour des raisons « nationalistes », mais parce qu’il y a un éveil sur le charme de son propre langage, de sa propre personnalité. Alors il y a eu de plus en plu de noms de groupes en allemand, en français, en russe, en espagnol, en japonais… En japonais ? Oui, on en a peu mais on peut citer MAGANE, MISOGI, KANASHIMI ou ASUNOJOKEI. Mais au Japon, il n’est pas rare de se chercher un nom mystérieux, à l’origine incertaine : ARKHA SVA, FRA HEDENSK TID, AL-KAMAR, YVONXHE, et donc ZXUI MOSKVHA.



Cette jeune formation délivre ici son premier album, mais j’ai déjà eu l’occasion d’en parler plus tôt en 2021 lorsque son label, Zero Dimensional Records, a sorti l’EP CATAPLEXY ou INFERNAL NECROMANCY ont mis à l’honneur depuis belle lurette. Et ZXUI MOSKVHA s’en sort drôlement bien dans cette branche, principalement parce qu’il a l’élément déterminant qui peut rendre des compositions somme toute banales en grosses armes de guerre : la fougue.



Et ces 40 minutes sont particulièrement fougueuse ! Après une introduction d’une minute et quelques qui reprend un discours de guerre en japonais, c’est la tornade qui débute et va très peu faiblir ! « Imperial Blaze » et « Hara-kiri » démonte tout en 4 minutes chacun. Ah ça, il n’y a pas beaucoup de concessions sur Bloody Remembrance of the Noble Sun ! C’est une bonne grosse raclée qui est infligée en continu avec tout juste quelques accalmies comme l’intermède au piano de deux minutes sur « O,dio », qui rappelle furieusement un autre groupe qui avait la grosse patate et avait mis en outro une piste avec cet instrument : CIRITH GORGOR ! Et puis il y a « Aftermath » qui est coupé par un break assez surprenant, presque post-BM le temps d’une minute. ZXUI MOSKVHA montre sur cette piste une ouverture bien maîtrisé sur quelque chose qui pourrait être approfondie sur un prochain album. Des sentiments plus fragiles, mais qui se mélangent bien à la hargne ambiante !



tracklist 01. Fallen Sun 02. Imperial Blaze 03. Hara-kiri 04. An Endless String of Tragedies 05. O.dio 06. Lonesome Kingdom 07. Aftermath 08. Woods of Eternity 09. Forgotten Existence

Durée : 38:58

parution 18 Décembre 2021

