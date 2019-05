Keys of Orthanc - Dush agh Golnauk Chronique Dush agh Golnauk

Cet album m’a beaucoup plu. Il a vraiment de très bonnes ambiances et officie dans un style qui m’a convaincu. Le fait qu’il soir sorti chez le label allemand Naturmacht n’était pas l’assurance de la qualité, mais en tout cas celle d’un travail appliqué. Ce n’est pas chez lui qu’il faut chercher quand on a des envies de black caverneux. Il faut plutôt aller piocher dans ses sorties quand on a des besoins d’évasion et d’atmosphères qui nous élèvent dans les cieux.



Là encore. Et j’ai été pris à contre-pied parce que le nom du groupe, celui de l’album et des pistes, le visuel de la pochette, mais tout simplement aussi la biographie du groupe nous expliquent son amour pour Tolkien. On nous dit ainsi que KEYS OF ORTHANC est une « manifestation du côté obscur de la terre du Milieu, avec du black metal epic et atmosphérique. (...) Ce premier album a pour thématique le Nazgul et (...) l’un des morceaux est écrit et chanté dans la langue du Mordor ».



Dis ainsi on s’attend à quoi ? On s’attend à du SUMMONING. C’est inévitable. Mais alors pas du tout ! Lancez la musique, vous n’aurez pas la moindre impression de retrouver une copie de nos Autrichiens. Ni de près, ni de loin. Ou alors juste pour le fait que ce soit classé dans le black metal. Parce qu’à vrai dire, les ressemblances vont plutôt du côté des Allemands de LUNAR AURORA. Et là, vos yeux devraient se mettre à pétiller. Bon, ne vous faites pas trop d’espoirs non plus, parce que c’est quand on est trop titillé qu’on se fait trop d’idées et qu’on est le plus déçu, mais je peux assurer que les 4 pistes en présence sont plus qu’honnêtes, et particulièrement convaincantes. Surtout quand on ne s’y attend pas. Du black somme toute classique, mais arrosé de murs de claviers. Ça fait du bien quand c’est fait comme ça, bien équilibré, avec en plus une durée idéale de 35 minutes qui évite les longueurs. 35 minutes en comptant l’intro et l’outro, soit 10 minutes. Ce qui laisse près de 6 minutes par piste. Et comme tout le monde le sait, 4 fois 6 font 24.



Ce n’est absolument pas trop court non plus. Au contraire, il n’en fallait pas plus, car le petit souci de ces Canadiens, c’est qu’ils ont eu du mal à varier les mélodies. On les pardonne parce qu’il n’y a que 4 morceaux, mais les similitudes sont trop flagrantes entre « Ringwraiths » et « Witchking » par exemple.



Quoi qu’il en soit, le résultat final est très acceptable, et véritablement conseillé aux amateurs de black atmosphérique !

notes Chroniqueur : 8 / 10

plus d'infos sur Keys of Orthanc

Black Metal Atmosphérique - 2018 - Canada

écoutez Ringwraiths

tracklist 01. Saturn 02. Ringwraiths 03. Witchking 04. Mor Gashnum 05. The White Wizard 06. Outro

Durée : 35:00

parution 15 Juin 2018

