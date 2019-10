Norrhem - Among The Ruins Chronique Among The Ruins (EP)

La Finlande est un endroit de paradoxes car c’est à la fois la nation où l’on est le plus heureux au monde, et aussi celle qui actuellement bénéficie de la scène Black-Metal la plus radicale, productive et intéressante. Depuis quelques années le pays des mille lacs possède en effet un vivier impressionnant de formations toutes plus vindicatives les unes que les autres, complétées par des sorties d’une qualité indéniable. Si FATHERLAND avait frappé un grand coup en 2017 c’est NORRHEM qui l’année suivante débarquait de nulle part avec un



Le moins que l’on puisse dire c’est que le combo met d’ores-et-déjà l’eau à la bouche pour ce futur long-format, vu que les deux titres dévoilés ici reprennent les éléments déjà entendus chez lui tout en voyant l’apparition d’éléments nouveaux, qui dans tous les cas s’agglomèrent parfaitement à sa musique. Car avec « Among The Ruins » il n’y a pas de place au doute, car dès que retentissent les roulements sur les toms joués par le frappeur la pleine vitesse est envoyée et est complétée par des ambiances épiques et pagans qui sont présentes comme il faut, tout en étant surélevées par un clavier mis plus en avant, et dont la présence certes discrète reste importante dans le son des finlandais. Outre celui-ci qui prend pas mal d’espace sonore on remarque également que la batterie a pris de la puissance, tout en conservant une production très sèche sur la caisse claire, renforçant ainsi ce sentiment martial et guerrier qui ne va s’arrêter qu’une fois le quart-d’heure d’écoute terminé. Jouant sur le rythme et l’entrain cette compo d’un classicisme indéniable reprend les éléments déjà produits par la bande en les améliorant et en noircissant le trait, tant les notes de claviers se font sobres mais angoissantes, amenant ainsi de la profondeur supplémentaire dans ces moments de combat, qui se terminent avec le vent et la pluie en fond sonore, comme pour faire comprendre que la bataille est terminée. Cependant avec « Tuhannen Vuotta » elle va reprendre mais sous une forme différente car ici le riffing se fait moins Metal mais plus Hard-Rock lors de parties mid-tempo entraînantes à souhait, qui se mêlent aux longs passages ultra-rapides afin de jouer sur la dualité, comme pour renforcer le sentiment entre lumière et ténèbres, toujours mis en abîme par ses nappes obscures. Si là-encore l’envie d’aller combattre et de bouter au loin ses ennemis est toujours présente elle se fait cependant plus subtile et étrange, comme en prévision de ce que réservent ces créateurs pour un futur proche, et ça n’est pas le mélancolique « Lopussa » qui nous fera penser le contraire. Faisant office d’outro elle rassemble les éléments d’une météo maussade complétées par une ambiance du moyen-âge à la fois nostalgique et pleine d’espérance vers un avenir meilleur, et qui concluent parfaitement ce court-format totalement réussi.



Si le tout ne traîne pas en longueur il montre néanmoins la créativité des finnois qui confirment tout le bien entrevu précédemment, et qui se posent en première ligne parmi les nombreux groupes locaux qui méritent l'attention. D'ailleurs même en s'éloignant un peu d'un certain classicisme ils arrivent à conserver une force de frappe et une attractivité sans bornes, montrant du coup toute son intelligence et sa créativité. Désormais en possession d'un statut d'outsider crédible et ayant les armes pour réussir, on attend avec hâte ce qu'ils vont nous réserver prochainement, à l'instar de ce que propose actuellement leur nation, décidement au sommet en matière de Metal noir et qui semble bien parti pour y rester encore un bon moment.

2018 - Autoproduction Black Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

Black Metal Fougueux - 2017 - Finlande

tracklist 01. Among The Ruins 02. Tuhannen Vuotta 03. Lopussa

Durée : 16 minutes

line up M / Batterie

V / Chant – Guitare – Basse - Claviers

parution 18 Novembre 2018

Vaienneet voittajat

2018 - Darker Than Black

