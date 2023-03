»

(Lien direct) THRONE OF FLESH (Death Metal, Italie) sortira un nouvel EP intitulé Dust le 24 mars via Great Dane Records. Tracklist :



01 WHISPERS OF SAPROPHAGY

02 MACABRE PROCESSION

03 SMOKING OF MY ENEMIES

04 DUST

05 EXHUMATION OF THE ANCIENTS

06 བྱ་གཏོར



bonus "DOGMA" ep 2019 :

1. 24 OBNOXIOUS REEKS OF HOLINESS

2. THRONE OF MENDACIOUS HERITAGE

3. INVERTED

4. TRACHEOTOMIZED BY ANTS